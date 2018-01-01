Кассы метрополитена в Киеве попали в осаду; к окошкам - "километровые" очереди (фото, видео)

Киевляне хотят успеть пополнить карты на проезд по старой цене.

В преддверии серьезного повышения цен на проезд в общественном транспорте хитрые киевляне решили, что стоит еще больше сэкономить на проезде, и начали массово скупать проездные карты метро и оплачивать на них будущие поездки; смысл этого состоит в том, что сегодня проездные карты можно купить и пополнить по старой, еще действующей цене. При этом также действует система скидок.

Из-за этого в вестибюлях станций метрополитена выстроились действительно огромные очереди пассажиров.

Впрочем, "Киевметрополитен" уже заявил, что для разгрузки станций от очередей к работе привлекли большее количество работников, чем обычно, кроме того, на станциях работают все кассовые окна.

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В субботу, 14 июля, в Киеве разовый проезд в коммунальном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер, городские электрички) подорожает.

Стоимость одной поездки составит 8 гривень, говорится в постановлении Киевской городской госадминистрации, опубликованном на ее сайте.

В документе отмечается, что пассажиры подземки, в случае приобретения 50 поездок при пополнении бесконтактных карточек, смогут платить за одну поездку от 6,5 гривень.

Также в КГГА сообщили, что в метрополитене вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации. Десять поездок на пять календарных дней будут стоить 75 гривень, 14 поездок на 7 дней — 104, 30 поездок на 15 дней — 210 гривень.

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