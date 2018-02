Катастрофа Ан-148. Сеть разгневало соболезнование Климкина

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким в связи с крушением самолёта Ан-148 в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек. Подписчики же в Сети раскритиковали пост министра.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", — написал Климкин в своём Twitter.

Сообщение министр написал на двух языках: украинском и английском.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow