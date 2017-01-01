Католическое Рождество Христово: запреты и приметы

В католический праздник в Украине впервые выходной.

Украинцы отдыхают на католическое Рождество Reuters

В понедельник, 25 декабря, в Украине впервые официально отмечают католическое Рождество Христово , этот день признан выходным.

В праздник традиционно нельзя физически работать, шить, сквернословить, спорить или ссориться, гадать, надевать черное, обедать до первой звезды (только детям можно перекусить).

В 320 году епископ Рима, Папа Юлиус I объявил 25 декабря официальной датой празднования дня рождения Иисуса Христа — это по юлианскому календарю, а по григорианскому его отмечают 7 января.

Традиция украшать елку связана именно с празднованием Рождества, звезда на верхушке дерева символизирует Вифлеемскую, которая возвестила о рождении Иисуса, а новогодние шарики на елке являются символом райского яблока, пишет УНИАН.

Первые елки украшали настоящими яблоками, однако ветви не выдерживали их веса, поэтому фрукты заменили стеклянными шарами.

Перед праздником и в само Рождество наблюдали за рядом примет, сообщает Telegraf:

Если в канун Рождества метет метель, то будет ранняя листва;

Если Рождество теплое, то весны стоит ждать холодной;

Снег и метель в Рождество — на счастье;

Сильные холода на Рождество — к хорошему урожаю.

Напомним, 22 декабря православные отмечали День Святой Анны, праздник связан с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии — Матери Иисуса Христа.