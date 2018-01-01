Сегодня, 11:54 RSS

Казак Гаврилюк уже два года катается на машине, которую передавали в зону АТО - журналист

Сегодня, 11:08

Депутат прячет свою машину на стоянке, после чего едет в Раду пешком, делая вид, что добрался на общественном транспорте, заявил Василий Крутчак.

Михаил Гаврилюк, "казак"
Facebook.com
Народный депутат Украины Михаил Гаврилюк уже два года ездит на машине, которую ему передали для отправки в зону АТО.

Чтобы не попасть под подозрения, установил на машину темно-зеленые волонтерские номера, которые выдавались тем автомобилям, которые привозились из-за границы для передачи в зону АТО, сообщил журналист Василий Крутчак.

"Я очень рад, что народный депутат Михаил Гаврилюк с бешеной скоростью развивается. Он уже дошел до стадии жлобско-мародерсткой схемы. Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже более двух лет возит на данном автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая. Ну и людям рассказывает истории, добирается на работу, на жигулях, метро, маршрутке", - написал Крутчак на своей странице в соцсети Facebook.

Также журналист опубликовал короткое видео, на котором задает депутату вопросы относительно просихождения машины, на которой тот ездит, однако Гаврилюк не реагирует в ответ.


Читайте также

Губернатор Луганщины Гарбуз рассказал о жизни в лесной землянке и убийстве волчицы
Теги:  
Михаил Гаврилюк, Василий Крутчак,
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...