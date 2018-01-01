Казак Гаврилюк уже два года катается на машине, которую передавали в зону АТО - журналист

Депутат прячет свою машину на стоянке, после чего едет в Раду пешком, делая вид, что добрался на общественном транспорте, заявил Василий Крутчак.

Народный депутат Украины Михаил Гаврилюк уже два года ездит на машине, которую ему передали для отправки в зону АТО.

Чтобы не попасть под подозрения, установил на машину темно-зеленые волонтерские номера, которые выдавались тем автомобилям, которые привозились из-за границы для передачи в зону АТО, сообщил журналист Василий Крутчак.

"Я очень рад, что народный депутат Михаил Гаврилюк с бешеной скоростью развивается. Он уже дошел до стадии жлобско-мародерсткой схемы. Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже более двух лет возит на данном автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая. Ну и людям рассказывает истории, добирается на работу, на жигулях, метро, маршрутке", - написал Крутчак на своей странице в соцсети Facebook.

Также журналист опубликовал короткое видео, на котором задает депутату вопросы относительно просихождения машины, на которой тот ездит, однако Гаврилюк не реагирует в ответ.



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