Каждый четвертый украинец не верит, что в стране все наладится — опрос

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1 / 3 Каждый четвертый не верит, что в Украине все наладится (24tv.ua)

42,5% украинцев считают главным тормозом развития страны олигархов.

Каждый четвертый не верит, что в Украине все наладится 24tv.ua

В Украине 25% населения не верят, что страна как независимое государство встанет на ноги в обозримом будущем.

Об этом говорится в материале "Зеркала недели" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На вопрос "Верите ли Вы, что Украина как независимое государство встанет на ноги?" 40,4% ответили: "Да, все наладится в ближайшие 10-15 лет", 25% - "Нет, я не верю, что все наладится в обозримом будущем".

Еще 16,1% опрошенных выбрали вариант "Да, все наладится в ближайшие 5 лет". 18,5% не смогли ответить на вопрос.

При этом респондентам также задавался вопрос "Кого вы считаете главным тормозом развития Украины?". Можно было выбрать не более трех вариантов ответа.

42,5% украинцев считают главным тормозом развития страны олигархов, 32,9% — депутатский корпус, 26,3% - президента, 26,3% — правительство, 16% — чиновников, 14,5% — Россию и 12% — пророссийскую "пятую колонну".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине готовы уехать из страны и делают для этого определенные шаги 6,3% опрошенных, 10,8% — в принципе готовы, но для этого пока ничего не делали, еще 20% пока не готовы, но хотели бы.