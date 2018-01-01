Каждый год в Украине сигареты уносят 85 тысяч жизней - Минздрав

Ежедневно курят 43% жителей Украины.
Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохренения Украины Владимир Курпита.
"По прогнозам Минздрава, 85000 человек ежегодно умирают от болезней, вызванных курением", – заявил он.
Также Курпита добавил, что около 43% населения Украины ежедневно курит сигареты, в том числе 36% мужчин и 7% – женщин.
Напомним, специалисты украинского Минфина предлагают ввести дополнительный коэффициент на 1,4 от размера минимального акциза для табачных изделий.
Также ранее ученые рассказали о том, какая новая опасность подстерегает заядлых курильщиков.
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