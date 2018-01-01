Каждый год в Украине сигареты уносят 85 тысяч жизней - Минздрав

Ежедневно курят 43% жителей Украины.

"Табачные палочки" ежегодно убивают около 85 тысяч украинцев Facebook.com

Каждый год 85 тысяч украинцев отправляются в лучший мир из-за болезней, возникших на почве курения

Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохренения Украины Владимир Курпита.

"По прогнозам Минздрава, 85000 человек ежегодно умирают от болезней, вызванных курением", – заявил он.

Также Курпита добавил, что около 43% населения Украины ежедневно курит сигареты, в том числе 36% мужчин и 7% – женщин.

Напомним, специалисты украинского Минфина предлагают ввести дополнительный коэффициент на 1,4 от размера минимального акциза для табачных изделий.

Также ранее ученые рассказали о том, какая новая опасность подстерегает заядлых курильщиков.

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