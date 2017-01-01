Каждый третий украинец думает о переезде в другую страну — опрос

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1 / 3 Украинцы думают о переезде в другую страну (фото: argumentua.com)

Лучшей жизни ищут в основном жители маленьких городков.

Украинцы думают о переезде в другую страну фото: argumentua.com

В Украине готовы уехать из страны и делают для этого определенные шаги 6,3% опрошенных, 10,8% — в принципе готовы, но для этого пока ничего не делали, еще 20% пока не готовы, но хотели бы.

В то же время каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны — прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 6,3% опрошенных готовы уехать из Украины и делают для этого определенные шаги, 10,8% — "в принципе готовы, но для этого пока ничего не делали", еще 20% "пока не готовы, но хотели бы, при благоприятных обстоятельствах".

При этом 29,1% опрошенных заявили, что они думают о том, чтобы выехать из Украины, а 63,6% — что это не приходило им в голову. Еще 7,3% не определились с ответом.

"Лучшей жизни ищут в основном жители маленьких городков, 34,5% которых задумываются об отъезде, за ними готов последовать каждый третий житель больших городов (от 100 до 500 тыс. населения), 30% горожан полумиллионников и миллионников поглядывают в сторону границы, 26% — готовы покинуть село, 25% — поселок", — говорится в сообщении.

При этом из имеющих намерение покинуть Украину 55% — молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% — от 30 до 39 лет; 33% — 40–50-летние.

Из тех, кто готов уехать, 40% — люди с высшим образованием; 27,6% — со средним специальным; 23,2% — со средним и 17,8% — с неполным средним образованием.

Напомним, ранее социологи посчитали, сколько украинской молодежи хочет уехать из страны.