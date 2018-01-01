Киберполиция закрыла еще один популярный онлайн-кинотеатр

Оnlainfilm входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран.

Киберполиция закрыла популярный онлайн-кинотеатр onlainfilm, распространявший информацию с нарушением авторских прав в течение последних девяти лет.

При этом правоохранителям удалось установить участников преступной группы, которые организовали деятельность этого ресурса и занимались его администрированием.

Оnlainfilm входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран, при этом ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей, а число просмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышала 50 ТБ.

Полицейские выяснили, что с целью анонимизации своих действий злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов, расположенных во внутренней сети.

При этом правоохранители провели в Хмельницком одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины, сообщили в Департаменте киберполиции.

Напомним, ранее была прекращена деятельность пиратского сайта kinoprostir.com.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram