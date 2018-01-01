Киев-Азовское море-Донбасс. Укрзализныця запустила поезд по новому маршруту

Сообщается, что состав будет курсировать круглогодично.

Новый железнодорожный маршрут соединит Киев, Бердянск и Покровск Фото: Facebook/Евгений Кравцов

С 25 марта стартует новый железнодорожный маршрут , который позволит в течение всего года обеспечивать транспортную связь между столицей, Азовским морем и областями Донбасса.

О начале курсирования поезда Киев-Бердянск-Покровск сообщил в Facebook и.о. председателя правления публичного акционерного общества Укрзализныця Евгений Кравцов.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО Укрзализныця назначила курсирование двугруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта ", - написал Кравцов.

По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.

Фото: Facebook/Евгений Кравцов

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины планирует полностью закончить строительство скоростной железнодорожной "ветки", которая соединит центр столицы с международным аэропортом Борисполь ("Воздушный экспресс"), до конца декабря нынешнего года.