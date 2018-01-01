Киев в эпицентре циклона: синоптики рассказали, когда утихнут снегопады

Сложные погодные условия с сильным ветром и метелями продолжатся в столице до конца дня.

Киев оказался в эпицентре циклона "24 канал"

В ближайшие дни в Киеве сохранится снежная погода, сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на информацию синоптиков.

Отмечается, что в пятницу, 2 марта, снег будет идти ночью, днем — без существенных осадков. Температура ночью около 10 градусов мороза, днем — до 6-8 градусов ниже нуля.

"3 марта — снег, температура ночью 7-9 градусов, днем 1-3 градуса мороза, на дорогах гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. 4 и 5 марта — небольшой снег, температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза", — говорится в сообщении.

В то же время по данным синоптика Натальи Диденко, Киев оказался в эпицентре циклона, который в последние дни накрыл Украину.

Так что сложные погодные условия с сильным ветром и метелями продолжатся в столице до конца дня, но уже завтра осадки утихнут.

"Киевляне! Мы практически в эпицентре циклона. Поэтому снегопады, снежные заносы, метели, штормовой ветер - все это до конца дня и даже ближайшей ночью", — пишет Диденко в Facebook.

По ее прогнозам, завтра, 2 марта, в осадки в Киеве стихнут, но 3 марта в Украину снова придет активный циклон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за снегопада в Украине на дорогах образовались крупные сугробы.