Киев встал в пробках из-за ливней и града. Карта заторов. Эпичные видео

Сильней всего пострадал район возле станции метро Шулявская.
Сильней всего пострадал район возле станции метро Шулявская.
Сообщают киевляне и о граде, причем выпал он в разных частях города.
Эксперты призвали киевлян и гостей столицы осторожнее передвигаться под деревьями и рекламными щитами, так как был уже было несколько случаев, когда рухнувшие деревья повреждали автомобили.
Из-за затопленных ливнем дорог в Киеве постепенно растет уровень пробок, к 17:00 достигнув 8 баллов.
Ранее мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой.
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