На Киев обрушился мощный ливень

Улицы Межигорская и Еленовская на Подоле буквально затопило.

Вечером в среду на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень, из-за которого было затруднено движение транспорта.

Так, улицы Межигорская и Еленовская на Подоле буквально затопило.

Ранее Укргидрометцентр предупредил, что ливневыми дождями накроет практически всю территорию страны. Вместе с тем температура повысится на 2 градуса.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на следующей неделе в Киеве температура воздуха повысится .

"Пока варятся синоптические карты на завтра (19 июля. - Прим.), на всякий случай для любителей горячих ощущений в большом городе - с 26 июля в Киеве начнется жара", - написала она в Facebook.

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