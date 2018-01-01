"Киевэнерго" и угроза отключения света в Киеве: "Нафтогаз" сообщил приятную и неприятную новости

В НАК признали, что решение проблемы – временное.

Для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 нашли газ. Киевэнерго

"Блэкаут" для Киева удалось отложить – но пока неизвестно, надолго ли.

Угроза отключения света в столице возникла из-за того, что с 1 августа ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вышли из-под юрисдикции ПАО "Киевэнерго", а у созданного КП "Киевтеплоэнерго" не были заключены договора на поставку газа с НАК "Нафтогаз".

Тем не менее, сегодня пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что пока что удалось обеспечить теплоелектроцентрали газом. Необходимые объемы голубого топлива Киевская горадминистрация закупила на рынке Украины, у одного из частных поставщиков.

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При этом в НАК признали, что это решение – временное. Чтобы окончательно разрешить ситуацию, необходимо урегулировать вопрос о правопреемстве по долгам за льготный газ, которые накопили эти объекты.

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