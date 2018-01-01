Киевлян предупредили: летом снова повысятся тарифы на холодную воду

Подорожание связано с повышением стоимости электроэнергии, реагентов, а также ростом минимальной заработной платы.

В Киеве повысятся тарифы на холодную воду фото:dubovka.com.ua

Летом текущего года в Киеве планируют поднять цены на холодную воду и водоотвод, сообщила начальник информационного управления "Киевводоканала" Виктории Яковлевой.

Тариф на водоснабжение для киевлян, проживающих в многоэтажных домах, увеличат с 8,28 гривни до 9,86 гривни за кубометр, а водоотвод — с 7,2 гривни до 8,65 гривни за кубометр.

В целом водоснабжение и водоотведение подорожают на 20% — с 15,48 гривни до 18,51 гривни за кубометр, пишет Gazeta.ua.

"Но этот вопрос еще обсуждается, поэтому окончательные тарифы могут еще измениться", — отметила она.

Подорожание связано с повышением стоимости электроэнергии, реагентов, а также ростом минимальной заработной платы.

Тарифы уже утверждены Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), собралась повысить тарифы на электроэнергию для населения.