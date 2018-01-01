Киевлян предупредили о новых снегопадах и посоветовали "приготовить лопаты"

Пора гардероб зимний восстановить, посоветовала Наталья Диденко.

В Украине прогнозируют налипание мокрого снега фото: khersonline.net

В пятницу, 16 марта, в Украину вернутся морозы, которые будут сопровождаться осадками в виде мокрого снега, сообщила синоптик Наталья Диденко

"16-го марта осторожно, одной лапой, начинает становиться мороз в Украине. Сначала снизится температура воздуха в северных областях. Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская области. Там завтра днем не выше 0-4 градусов мороза! Всего в Украине ожидается 0-4 тепла, на Западе и Юге еще до +5 + 10 градусов", — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода без существенных осадков будет наблюдаться в восточных и южных областях, кроме Одесской. На остальной территории страны — дождь и мокрый снег.

"Киевляне. Эти сегодняшние +2, +3 градуса завтра превратятся в -2, -3 градуса. Туман, сырость, вода под ногами превратится в небольшой снег сверху, а снизу даже небольшой мороз спровоцирует сильный гололед", — подчеркнула синоптик.

На 17-18 марта она спрогнозировала серьезное ухудшение погоды: снегопады, морозы, штормовой ветер, на севере и в центре страны — мокрый снег с дождем, гололед, налипание мокрого снега.

"Про 17-18 марта я уже говорила — снегопады, метели, мороз. Здесь уже только обувь не поможет, все гардероб зимний восстановить, аптечки проверить, лопаты приготовить", — говорит Диденко.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда украинцам ждать весеннего потепления.