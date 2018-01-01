Киевлянка скончалась в кресле у стоматолога

Причиной смерти могла стать реакция на анестезию.

Во время приема у врача в одной из стоматологических клиник Киева умерла женщина.

"Несчастный случай произошел сегодня около 11.00 на улице Воздвиженской, 16А: в стоматологическом центре скоропостижно скончалась женщина 1970 года рождения", - сообщается на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать реакция на анестезию. Полиция пока не прокомментировала произошедшее.

Ранее сообщалось, что в городе Новый Роздол Львовской области на 16-й неделе беременности умерла 17-летняя учащаяся профтехучилища.

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