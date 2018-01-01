Киевские власти подготовили подорожание проезда в транспорте вдвое

"Киевпастранс" внес повышение тарифов в свой годовой финплан.

В Киеве готовят очередное подорожание проезда. antikor.com.ua

Проезд в наземном транспорте Киева планируется повысить вдвое – до 8 гривен – уже с 15 июля.

Об этом говорится в утвержденном КГГА финансовом плане "Киевпастранса" на 2018 год, пишут Украинские новости.

Во время планирования доходов за январь-июль предприятие исходило из тарифов на уровне 4-5 грн, однако с 15 июля запланировано повышение платы за проезд до 8 грн, причем для всех видов транспорта. Так, практически вдвое должен подорожать проезд в троллейбусах, трамваях, автобусах, городских электричках и фуникулерах.

Также планируют увеличить тариф за перевозку пассажиров в режиме таксомоторного движения – тоже до 8 грн.

"Повышение тарифов происходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано в КГГА", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, новые требования киевских городских властей, предъявляемые к конкурсантам среди частных перевозчиков, могут привести к очередному повышению стоимости проезда в маршрутках.

Напомним, ранее сообщалось о повышении стоимости проезда в маршрутных такси Киева.

Кроме того, столичные власти заявляли о планах кардинальных изменений в сфере маршрутных перевозок.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram