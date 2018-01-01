Киевский завод "Энергия" прекратил прием мусора

Решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго".

Завод "Энергия"

Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Киевэнерго", решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго".

По информации ведомства, запасов твердых бытовых отходов (около 10 т) достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. "С 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Мусоросжигательный завод "Энергия" является мини-теплоцентралью, а Киев - единственным городом в Украине, где из бытового мусора производится теплоэнергия. На сегодняшний день завод перерабытывает около 25 процентов твердых бытовых отходов жизнедеятельности столицы.

Ранее сообщалось, что АО "ДнепрАзот" возобновил производство жидкого хлора.

В начале июля "Киевводоканал" предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды.

Из-за приостановки работы на неопределенный срок предприятия "ДнепрАзот" - крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды - запасы химикатов на водоканалах подходят к концу, на некоторых предприятиях хлора осталось на срок до 20 суток.

"Если "ДнепрАзот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - сообщали в "Киевводоканале".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram