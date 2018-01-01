"Киллер" Бабченко Цымбалюк рассказал, сколько на самом деле было людей в списке на ликвидацию

"Водевильно-очевидно-невероятная" "карусель" вокруг ситуации с Бабченко раскручивается все быстрее и быстрее.

Алексей Цымбалюк Цензор.НЕТ

Алексей Цымбалюк, бывший монах и ветеран АТО, изобразивший "киллера" в инсценировке убийства российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко, заявил о том, что в списке на ликвидацию, переданном ему заказчиком, насчитывалось шестьдесят человек.

По словам Цымбалюка, сказанным в интервью журналистам ВВС, с подозреваемым в организации покушения на убийство Бабченко бизнесменом Борисом Германом он познакомился, когда тот передавал оружие для участников "Правого сектора" на Донбасс. Затем коммерсант сам вышел на него.

"В первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть до осени. Почему до осени - думаю, позже следствие расскажет", − заявил Цымбалюк.

Затем состоялась серия других встреч.

"Мы встретились на парковке одного из торговых центров. Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался список будущих жертв. Имена не назывались, но список, по его словам, на то время вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка", - поведал Цымбалюк журналистам.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве. На следующий день выяснилось, что журналист жив, а преступление было инсценировано сотрудниками СБУ.

В организации несостоявшегося преступления власти Украины обвинили гражданина страны Бориса Германа. Он был задержан в Киеве в среду. В четверг, 31 мая, суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

В тот же день украинец Алексей Цымбалюк, бывший монах и ветеран АТО, сообщил, что был нанят в качестве исполнителя покушения на Бабченко. По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, завербовав Германа и заплатив ему 15 тысяч долларов. Всего же за убийство ему пообещали награду в размере 40 тысяч долларов.

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