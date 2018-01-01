"Киллер" Бабченко назвал прокол, который помог разоблачить российских заказчиков

Впервые организатор убийства вышел с ним на связь 6 апреля.

Цымбалюк объяснил, как организатор "убийства" Бабченко разоблачил заказчиков из России. facebook.com/Алексей Цымбалюк

В интервью ВВС он пояснил, что 6 апреля Герман в WhatsApp прислал ему фотоснимки Бабченко и поинтересовался, "интересно ли мне было бы отправить этого человека на встречу к пророку".

По его словам, через несколько часов состоялась встреча, где Герман уточнил, что идет речь именно о Бабченко.

"На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было оттягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его проживания я должен сам", – рассказал Цымбалюк.

Он считает, что первым проколом Германа было предоставленное им досье: "Если бы он мне прислал что-то другое, возможно, у меня и возникли бы какие-то сомнения по поводу его связей с Россией. Думаю, он просто перекинул мне то, что сбросили ему, даже не попытавшись зашифроваться".

Напомним, вечером 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве. На следующий день выяснилось, что журналист жив, а преступление было инсценировано сотрудниками СБУ.

В организации несостоявшегося преступления власти Украины обвинили гражданина страны Бориса Германа. Он был задержан в Киеве в среду. В четверг, 31 мая, суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

В тот же день украинец Алексей Цымбалюк, бывший монах и участник АТО, сообщил, что был нанят в качестве исполнителя покушения на Бабченко. По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, завербовав Германа и заплатив ему 15 тысяч долларов. Всего же за убийство ему пообещали награду в размере 40 тысяч долларов.

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