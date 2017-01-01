Кива прокомментировал свое "исключение" из соцпартии

Площадкой для публикации комментария он избрал свою страницу в соцсети Facebook.

Илья Кива nv.ua

Илья Кива, называющий себя главой Социалистической партии Украины, утверждает, что Петр Устенко больше не имеет никакого отношения к СПУ, и все его заявления не обладают какой-либо юридической силой.

Соответствующим сообщением на своей странице в соцсети Facebook он прокомментировал новость о своем "исключении из партии на съезде СПУ".

"Как глава партии я официально заявляю, что Петр Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к Социалистической партии Украины и все его заявления не имеют юридической силы. Мы сняли его с должности как лидера и выгнали их из партии еще месяц назад", - написал он.

Кроме того, политик утверждает, что обратится в суд "за защитой прав и достоинства", а также "потребует официального опровержения".



