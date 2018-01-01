Кличко рассказал, чем в Киеве будут заменять маршрутки

Столичная власть вкладывает значительные средства в закупку нового общественного транспорта.

Столичная власть и в дальнейшем будет вкладывать средства в закупку современного коммунального общественного транспорта, чтобы он стал альтернативой опасным маршруткам.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в последнее время увеличилось количество ДТП с участием маршруток.

"Есть основания говорить, что это, к сожалению, уже системные вещи, и мы их должны прекратить", — сказал мэр. Он также отметил, что столичная власть обратилась к правительству с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков, а Государственная служба по безопасности на транспорте, по убеждению Кличко, должна увеличить полномочия городских властей в отношении таких проверок. "Ведь речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей", — сказал мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, большинство маршруток сегодня не соответствуют требованиям безопасности и это может привести к росту числа ДТП. Поэтому, отметил мэр столицы, проведение регулярных проверок, контроль за работой перевозчиков крайне необходимы. "Наша задача — не бороться с маршрутками, потому что частные перевозчики будут воспринимать это как административное давление. А сделать все, чтобы альтернативой старым и опасным маршруткам стал современный, комфортный, дешевый, безопасный общественный транспорт", — отметил он.

Кличко подчеркнул, что именно поэтому столичная власть вкладывает значительные средства в закупку нового общественного транспорта.

За последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Модернизировано 15 вагонов метрополитена. "Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы и общественный транспорт, и дороги в Киеве соответствовали европейскому уровню", — сказал Кличко.