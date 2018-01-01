Кличко в Мюнхене призвал найти формулу создания миротворческой миссии под эгидой ООН

Кличко отметил важность сохранения санкций против России, как одного из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

Виталий Кличко и Курт Волкер.

На сегодняшний день одним из важнейших вопросов для Украины является создание миротворческой миссии под эгидой ООН, чтобы миротворческая операция охватывала территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия.

Об этом во время встреч на полях Мюнхенской конференции говорил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, во второй день конференции состоялись его двусторонние встречи с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом и спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. "Нам критически необходимо начать реальный процесс урегулирования ситуации на Востоке Украины и реинтеграции Донбасса. Миротворческие силы ООН однозначно должны контролировать также и границу с Россией", — подчеркнул Виталий Кличко.

Он также отметил важность сохранения санкций против России, как одного из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

"Мы высоко ценим усилия США и ваши лично в поисках путей урегулирования ситуации на Донбассе. Также необходима дальнейшая поддержка США в воплощении необходимых реформ в Украине. Особенно в сфере обороны и безопасности, в чем Соединенные Штаты нам сегодня помогают, и мы благодарны за это", — отметил Кличко, общаясь с Куртом Волкером.

Он также поблагодарил Федерального канцлера Австрии за его позицию по миротворческой миссии и готовности содействовать в этом деле.

Также на Мюнхенской конференции Кличко принял участие в дискуссии конференции "Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза демократов и Международного Республиканского Института" и ланче по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где обсудили вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.

Кроме того, состоялась встреча мэра Киева и с председателем парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом.