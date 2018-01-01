Климкин заявил, что Украина должна использовать ЧМ-2018

Министр не исключает вероятности освобождения украинских политзаключенных во время футбольного мероприятия.

Павел Климкин считает, что во врем футбольного праздника могут отпустить из тюрем украинцев УНИАН

Глава МИД Павел Климкин считает, что во время проведения в России Чемпионата мира-2018 по футболу могут быть освобождены украинские узники Кремля.

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать", - сказал Климкин в эфире 5 канала.

Министр добавил, что не стоит рассчитывать, что освободят сразу всех заключенных.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал чиновник.

Напомним, ранее Климкин публично заявлял, что Украина должна испортить проходящее в России мировое футбольное первенство.

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