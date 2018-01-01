Коболев и Витренко получили 13,9 млн долларов за победу в Стокгольмском суде

Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат дополнительные выплаты, если "Газпром" погасит долг.

Андрей Коболев поменял свою премию на доллары США Зеркало недели

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - 6 миллионов долларов премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Как сообщает "Зеркало недели", топ-менеджеры получили только первую часть вознаграждения. Всего премию получил 41 человек, общая сумма составила 20,7 миллионов долларов с налогами.

Как отмечает автор материала, еще 25,6 миллионов долларов 41 сотрудник "Нафтогаза" получит при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

По данным издания, Коболев, получив свою премию в гривнах, всю сумму направил на приобретение долларов США.

Напомним, общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США. В перечне сотрудников компании, которые получат премию, - 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата.

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