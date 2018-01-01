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Коболев и Витренко получили 13,9 млн долларов за победу в Стокгольмском суде

Сегодня, 01:34

Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат дополнительные выплаты, если "Газпром" погасит долг.

 

Коболев
Андрей Коболев поменял свою премию на доллары США Зеркало недели
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - 6 миллионов долларов премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Как сообщает "Зеркало недели", топ-менеджеры получили только первую часть вознаграждения. Всего премию получил 41 человек, общая сумма составила 20,7 миллионов долларов с налогами.

Как отмечает автор материала, еще 25,6 миллионов долларов 41 сотрудник "Нафтогаза" получит при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

По данным издания, Коболев, получив свою премию в гривнах, всю сумму направил на приобретение долларов США.

Напомним, общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США. В перечне сотрудников компании, которые получат премию, - 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата.

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Теги:  
Андрей Коболев, Юрий Витренко, Нафтогаз, Газпром, премия
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