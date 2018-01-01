Когда крещение Руси-2018: как отметят праздник в Киеве и в Украине

В столице и других городах пройдут молебны и крестные ходы.
Кто крестил Русь
Праздник недаром установлен в день памяти князя Владимира Великого: именно он стал крестителем Руси.
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Крещение Руси: дата
Точно известен год этого события – 988 год. А вот точной даты нет, только предположительная – 14 августа. Но это неточно, поэтому и праздник отмечают 28 июля – в день смерти Владимира Великого.
Как происходило крещение Руси
Сначала сам Владимир крестился в Херсонесе, став Василием (это имя он получил при крещении). Затем князь Киевский окрестил своих детей и подданных. При этом от жен-язычниц ему пришлось избавиться. Впрочем, он быстро утешился, женившись на христианке-византийке Анне.
Массовое крещение народа, которое часто изображают на картинах, происходило в Днепре. С язычеством местный народ далеко не всегда расставался добровольно – порой княжеским сторонникам приходилось "помогать" простому люду в принятии решения огнем и мечом.
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Первые православные храмы воздвигала на Руси еще княгиня Ольга – бабка Владимира (это одна из причин, по которой ее канонизировали как святую). Сам Владимир свой первый православный храм в Киеве – старинную Десятинную церковь – построил на месте языческого капища.
Крещение Руси: причины
Прежде всего христианизация была обусловлена политическими причинами. Торговать и заручаться поддержкой христианской Византии было сподручнее адептам их, православной, веры. Самой Византии крещение Руси было выгодно, так как она получала союзника в борьбе за расширение своего влияния, в том числе и союзника военного.
На принципе одинаковой веры в те времена строились контакты не только с Византией, но и с христианскими странами Западной Европы. Аналогом можно назвать безвиз и торговую Ассоциацию уже нашего поколения.
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К тому же феодальная Русь X века нуждалась в объединяющей идее единого Бога. Когда разные города поклоняются разным богам – сложно ждать консолидации сил внутри государства.
Также княжеской власти импонировало подчинение церкви государству, что было характерно для той же Византии.
Были и культурные причины: в частности, христианские богослужения можно было совершать на родном языке.
Крещение Руси-2018: как отметят
В Киеве и других городах пройдут молебны и крестные ходы.
В частности, 27 июля в 13:00 состоится молебен с участием предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на Владимирской горке. В 13:30 верующие крестным ходом пройдут отсюда к Киево-Печерской лавре, где состоится всенощная перед Успенским Собором.
28 июля в 9:00 в лавре намечено торжественное богослужение. При этом верующие смогут исповедаться и причаститься.
Из-за праздничных мероприятий в столице частично перекроют движение транспорта 24, 27 и 28 июля.
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