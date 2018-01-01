"Когда начнут учить, как сраку вытирать?". Украинцы подняли на смех Супрун из-за инструкции по гендерному равенству

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1 / 3 Инструкция Ульяны Супрун по преодолению гендерных стереотипов.

Руководитель Минздрава опубликовала картинку, на которой мужчин учат правильно здороваться с женщинами.

Исполняющий обязанности минстра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала для мужчин инструкцию гендерно-нейтрального способа здороваться с женщиной.

"Найдите женщину. Протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх. Твердо, но не очень сильно пожмите руку. Опустите руку в начальное положение", - говорят подписи к картинкам на инструкии, опубликованной Супрун. В резюмирующм комментарии указывается, что после выполнения вышеописанных шагов мужчина начинает преодолевать гендерные стереотипы.

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В комментариях под записью подписчики главы Минздрава удивились как самой темой, которую подняла профильный министр, так и способом ее освещения.

Читатели указывают, что традиция здороваться за руку является исключительно мужской, а если рукопожатие все-таки происходит, то согласно правилам этикета инициировать его должна женщина.

Коли жінці при зустрічі цілували руку це також сексим? Мабуть що так. Так само як і чоловічі та жіночі вбиральні )) — smart_home_kyiv (@smart_home_kyiv) 19 апреля 2018 г.

"Ручкаться" - это рыцарская традиция. Знак того, что я пришел с намерением говорить и не применять оружие. Так приветствуют друг друга только мужчина с мужчиной. Что касаемо женщин, то либо бесконтактно либо через дружеские объятия, но это уже в особых случаях. — Dmytro Kudryashov (@MageDiman) 18 апреля 2018 г.

за правилами етикету, жінка першою подає руку чоловікові. І взагалі, чого я маю з усіялкими незнайоцями за руку вітатися? — arius_la (@arius_la) 18 апреля 2018 г.

Фу.Терпеть не могу когда мне мужчины руку тянут.Вообще терпеть не могу все эти рукопожатия.Вы уверенны что ваш собеседник помыл руки после туалета? Не ковырял только что в носу,не чесал зад,не чихал в ладошку своими бациллами?

Фу, кароч.

Вербального приветствия достаточно вполне. — Одесса гуманная (@gum_odessa) 19 апреля 2018 г.

Що це за грьобаний трешак? Коли мене будуть вчити як сраку підтирати? А то я до сьогодні не знав, що треба шукати жінку, і руку їй тиснути. То я відчуваю, шо мені і про гігієну скоро почнуть розповідати, яка довжина, марка, кут нахилу мають бути — mace (@1hundredthirty1) 18 апреля 2018 г.

американские "ученные" утверждают,что работу мозга улучшили с помощью пересадки кала. Ты должна стать первым пациентом для пересадки кала В МОЗГ ! — istina (@istina_only) 19 апреля 2018 г.

Коли жінці при зустрічі цілували руку це також сексим? Мабуть що так. Так само як і чоловічі та жіночі вбиральні )) — smart_home_kyiv (@smart_home_kyiv) 19 апреля 2018 г.

Однако есть и те, кто идею Супрун безоговорочно поддержал, указав, что рукопожатие является признаком уважения к женщине.

Яка дич у коментарях, що ще раз підтверждує правильність та нагальність твіту. Пані Уляно, продовжуйте. Більшість коментаторів таки проплачені тролі. Українці, ті, що при пам'яті, вас підтримують. — Сакральна Гречка (@tiane_ua) 18 апреля 2018 г.