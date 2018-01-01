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"Когда начнут учить, как сраку вытирать?". Украинцы подняли на смех Супрун из-за инструкции по гендерному равенству

Сегодня, 17:13
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1 / 3 Инструкция Ульяны Супрун по преодолению гендерных стереотипов.

Руководитель Минздрава опубликовала картинку, на которой мужчин учат правильно здороваться с женщинами.

Исполняющий обязанности минстра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала для мужчин инструкцию гендерно-нейтрального способа здороваться с женщиной.

"Найдите женщину. Протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх. Твердо, но не очень сильно пожмите руку. Опустите руку в начальное положение", - говорят подписи к картинкам на инструкии, опубликованной Супрун. В резюмирующм комментарии указывается, что после выполнения вышеописанных шагов мужчина начинает преодолевать гендерные стереотипы.

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В комментариях под записью подписчики главы Минздрава удивились как самой темой, которую подняла профильный министр, так и способом ее освещения.

Читатели указывают, что традиция здороваться за руку является исключительно мужской, а если рукопожатие все-таки происходит, то согласно правилам этикета инициировать его должна женщина.

Однако есть и те, кто идею Супрун безоговорочно поддержал, указав, что рукопожатие является признаком уважения к женщине.
Теги:  
Ульяна Супрун, гендерное равенство
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