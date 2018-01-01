"Когда вы нажретесь?". В Сумах перекрыли центральную дорогу, требуя от мэра публично отчета

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, держа в руках плакаты.

В субботу, 28 апреля, в центре Сум несколько десятков человек перекрыли улицу Петропавловскую возле перекрестка с переулком Академическим, требуя от городского головы Александра Лысенко публично отчитаться о своей работе за прошлый год перед общиной, а не перед чиновниками.

В настоящее время мэр отчитывается недалеко от места проведения акции, в областной филармонии, однако небольшой зал, по словам активистов, утром заполнили в основном чиновники, работники структурных подразделений городского совета и бюджетных учреждений, сообщает УНИАН.

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, держа в руках плакаты с надписями: "Коли ви нажретесь?", "У Сумах немає доріг, у влади — совісті", "Лисенка — до відповідальності!", "Геть корупцію із влади!" ("Когда вы нажретесь?", "В Сумах нет дорог, у власти — совести", "Лысенко — к ответственности!", "Долой коррупцию из власти!"), требуя от мэра отчитаться за реальные дела перед представителями общины.

Также участники акции разрисовали перекресток белой краской, требуя от директора коммунального предприятия Сумского горсовета "Дорремстрой" Александра Вегеры проводить ремонт дорог и наносить разметку. В частности, активисты обозначили ямки на дороге кругами и написали: "Чому Вегера не в тюрмі?" ("Почему Вегера не в тюрьме?"), намекая на коррупцию на предприятии, "Вегера, де дороги?" и "Вегера, де розмітка?" ("Вегера, где дороги?" и "Вегера, где разметка?"), поскольку дорожная разметка и ремонт на этой участке дороги, как и во многих других местах областного центра, отсутствуют.

По словам людей, после акции на перекрестке ул. Петропавловской и пер. Академического они отправятся останавливать движение транспорта на улице Герасима Кондратьева, а закончить акцию планируют только после того, как к ним выйдет представитель городской власти.

Между тем представители команды мэра акцию протеста, в которой в основном участвуют молодые люди, называют провокацией со стороны облгосадминистрации, с которой у горсовета длительное противостояние.

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