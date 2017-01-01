Количество погибших в Кабуле украинцев продолжает расти

В МВД Афганистана заявлили, что среди погибших во время нападения на отель в Кабуле – девять украинцев.
Об этом сказал заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, сообщает "Радио Свобода".
"14 иностранцев погибли, в частности, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Греции и девять граждан Украины. Личности еще трех других пока неизвестны. Вскоре мы их идентифицируем", — заявил представитель афганского МВД.
Ранее посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию о семи погибших гражданах Украины в результате теракта в столице Афганистана Кабуле.
Напомним, теракт в отеле "Интерконтиненталь" в Кабуле произошел 20 января.