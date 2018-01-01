"Количество вранья и лицемерия угроржает национальной безопасности". Соцсети о пресс-конференции Порошенко

В соцсетях остались недовольны ответами главы государства, которые он давал на протяжении двух часов.

Ответами Петра Порошенко остались довольны далеко не все. Главред

"Главред" выбрал самое интересное из реакции соцсетей на двухчасовую речь главы государства.

"Главный итог пресс-конференции президента - надо срочно вносить в Конституцию Украины статью, запрещающую Порошенко занимать столь ответственный пост. Количество вранья, лицемерия, в исполнении этого гражданина угрожает национальной безопасности страны", - пишет волонтер Юрий Касьянов.

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Лейтмотив всей пресс-конференции звучит как "Мы выстояли", иронизирует Александр Скубченко:

"То, что российский рынок закрыли для Украины - тоже элемент гибридной войны – Порошенко. Гибридность, правда, в том, что рынок закрыли для Украины, а не для бизнеса самого Порошенко. Торговать в стране-агрессоре конфетами и платить налоги стране-агрессору - это главные элементы гибридной войны. А вообще, лейтмотив всей конференция: "Мы выстояли",- сказал Порошенко, а про себя подумал: "А как все вы выжили, я вообще не понимаю".

"Я защищу страну от безответственных популистов" - заявил человек, который обещал закончить войну за две недели, провести военный парад в Крыму через год, доллар не дороже десяти гривен, продать весь бизнес и так далее и тому подобное", - вспоминает Александр Волков.

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Блогер Макс Бужанский считает, что после Кучмы слушать украинских президентов не интересно:

"А Кучма был не из самых общительных. Всё. И да, трижды за первые тридцать минут пожаловаться на Тимошенко, это чаще, чем позволял себе Ющенко. А он знал толк в жалобах на Тимошенко".

"Когда на майдане Порошенко втирал майдановцам, что он будет стоять перед ними в конце каждого месяца и отчитываться - надеюсь именно такие отчеты, как сегодня и представляли себе те недовольные граждане", - комментирует ответы главы государства Сергей Черкасский.

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Краткий итог пресс-конференции Порошенко подводит Юрий Романенко:

"Мой блеф по поводу перевыборов никто не воспринял серьёзно, а я ж не дурак идти на перевыборы, которые мне не нужны. Договорённости с семёркой, скорее всего, есть, но все ещё может поменяться, потому что все всегда меняется в Украине. Я очень уверен в себе, а там хоть потоп. Я бы бросил все это, но никогда не проигрывал кампаний, потому что смотри пункт выше. Хорошо бы ввести миротворцев ООН на Донбасс, но что с этого получится и получится ли, Бог его знает. Предсказуемые журналисты не представляют опасности".