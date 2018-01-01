Колонна танков и бронемашин. В Bellingcat показали, как путинские наемники воевали на Донбассе: видео

Пик участия ЧВК "Вагнер" в донбасском конфликте пришелся на зиму 2015 года.

Представители международной группы расследователей Bellingcat сумели сорвать завесу с тайны участия российских наемников из частной военной компании "Вагнер" в жестоких боях за Дебальцево, происходивших в 2015-м.

Согласно имеющимся данным, тогда, в январе-феврале, в зоне военного конфликта на Донбассе россияне развернули против бойцов ВСУ серьезные силы. Конкретно в боях за Дебальцево − кроме кадровых военных из армии РФ – принимали участие местные боевики и наемники из ЧВК "Вагнер".

Видеозаписи передислокации "вагнеровцев" оказались в распоряжении украинских военнослужащих благодаря "трофейному" USB-накопителю. Всего их насчитывается десять коротких роликов, отснятых в разные периоды зимой 2014/2015 годов.

По мнению экспертов из Bellingcat, на первом ночном ролике четко видно, как по улице проезжает тяжелая военная техника, причем "вагнеровцы" утверждают − мол "это наши". Удалось установить, что видео отснято на западе временно оккупированного боевиками "ЛНР" Луганска. Геолокация была проведена благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева. Далее, сравнение знака и дерева на видео с недавними записями видеорегистратора и панорамами "Яндекс-Карты" показало конкретное сходство.

Затем, на ролике, снятом ночью, наемники "Вагнера" проехали на бронеавтомобиле модели "Выстрел" с бортовым номером 211, который состоит на вооружении российских пограничников. Далее, та же боевая машина была видна вновь на другом видео, уже дневном. В Bellingcat установили, что данные кадры были сняты на шоссе к северу от города Краснодон и к западу от города Суходольск (близ российско-украинской границы).

Напомним, ранее в Bellingcat рассказали, что российские военные причастны к обстрелу Мариуполя, а также установили имя офицера ГРУ, участвовавшего в переброске ЗРК "Бук", которым был сбит в небе над Донбассом малайзийский Boeing.

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