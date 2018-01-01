"Команда — кошмарить". Бойцы АТО рассказали о тактике боевиков на Светлодарской дуге

Украинских военных донимает вражеский снайпер.

Бойцы АТО на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе бойцы батальона "Донбасс-Украина" показали журналистам свои передовые позиции.

Сейчас там украинских военных донимает вражеский снайпер, говорится в сюжете ТСН.

"Одноглазый" охотится на бойцов, когда те передвигаются между своими окопами. "У них команда дана — кошмарить. Вперед они не ходят, но постоянно держат в напряжении, не дают спать", — говорит боец "Енот". Иногда боевики используют и что-то тяжелее, чем снайперская винтовка, тогда защитники страны применяют крупнокалиберный пулемет. "Вот наш "кошмарик". Когда они начинают стрелять, мы с него немножко — и все прекращается", — рассказал боец "Мося".

За спинами украинских армейцев расположено Новолуганское, где есть электричество, газ, горячая вода — роскошь по меркам военного времени. Но артиллерийская канонада, которая практически каждую ночь гремит на подступах к городу, напоминает местным жителям о том, что все прелести мирной жизни могут исчезнуть в любой момент. Военные же настаивают, что враг не пройдет, а вот местные могут пострадать в первую очередь от собственной неосмотрительности, поэтому ежедневно отмечают опасную территорию, где падают артснаряды противника.

"Могут и мины, могут и неразорванные боеприпасы. А люди, сами знаете, интересно, надо в руки взять — так и случаются несчастные случаи", — объясняют бойцы.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО.