Командование ВМСУ наказало офицеров за просчеты в работе, приведшие к "демаршу морпехов"

К ответственности привлечены замкомандующего ВМС по морально-психологическому обеспечению и начштаба 1 ОФБМП.

Выговоры получили все, кто не уследил на настроениями в батальоне Serg Marco/Facebook

Командование Военно-морских сил Украины объявило выговоры нескольких офицерам - за незнание истинной морально-психологической ситуации в 1-м Феодосийском батальоне морской пехоты, который 23 мая устроил демарш перед президентом Украины Петром Порошенко из-за смены цвета берета

Как сообщает InfoResist сор ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС, заместитель командующего ВМС по морально-психологическому обеспечению Андрей Урсол получил выговор с занесением в личную карточку. К ответственности также привлекли начальника штаба 1 ОФБМП Андрей Шарафанов.

"За упущение воспитательного процесса, за незнание действительной моральной ситуации в батальоне", — говорится в приказе командующего Игоря Воронченко.

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Напомним, 23 мая бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты устроили президенту Петру Порошенко демарш из-за смены цвета берета. Группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед главой государства и армейским руководством в черных беретах. Таким образом морпехи выразили протест против новых головных уборов.

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