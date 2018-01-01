Комбат морпехов раскрыл проблемы в рядах боевиков

Террористы, которые гниют в окопах и создают массовую стрельбу, являются "расходным материалом", отметил "Барсук".

Боевиками командуют россияне, подчеркнул комбат морпехов Reuters

Командир 503 отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский (позывной "Барсук") заявил, что в рядах боевиков на Донбассе наблюдаются массовые побеги, самовольное оставление места службы и отказ от выполнения приказов.

"Зарплата", которую платят наемникам, побуждает представителей низших слоев общества идти воевать, рассказал он в интервью "Обозревателю".

"Я вам не открою тайну, если скажу, что те, кто гниют в окопах и создают массовую стрельбу — это расходный материал. А командное звено на уровне рот, батальонов, полков — исключительно россияне", — отметил собеседник.

Ранее пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на данные своей разведки, сообщал, что на захваченной части Донбасса командование боевиков скрывает факты заболевания личного состава корью, заболели более 30 россиян из двух "бригад" самопровозглашенной "ДНР".