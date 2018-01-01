"Коммерческий миф". Супрун рассказала о лечении остеохондроза

При болях в спине Ульяна Супрун рекомендует оставаться подвижным насколько это возможно.

Ульяна Супрун рассказала об остеохондрозе УНИАН

Остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим мифом современности, заявила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун

В международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его трактуют некоторые врачи в Украине, пишет Супрун в Facebook.

"Это группа редких заболеваний, связанные с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротический состояние. Как примеры могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана", — пишет Супрун.

В Украине же, отмечает и.о. министра задравоохранения, посещая врача, который не пользуется международными протоколами, на жалобы о боли в спине пациент может услышать, что у него остеохондроз.

Как результат, для лечения назначается дообследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, что в целом довольно сильно бьют по карману пациентов, пишет она.

Если у вас болит спина, Супрун, исходя из западной практики, рекомендует оставаться подвижным насколько это возможно, выполнять простые упражнения для спины, принимать противовоспалительные обезболивающие средства после консультации с врачом.

"Ошибочно мнение, что сильная боль требует агрессивного обезболивания. Лучше начинайте с обычного обезболивающего препарата. По результатам исследований, сильные обезболивающие, которые, например, содержат опиоиды, не обеспечивают более эффективного облегчения боли и имеют больший потенциал для причинения вреда организму", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Супрун объяснила причину вспышки кори в Украине.

Кроме того, и.о. главы Минздрава развенчала миф о гормональной контрацепции, а также рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.

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