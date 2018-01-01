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Конфликт Холодницкого и Луценко изобразили в Сети в образах Иисуса и Иосифа

Сегодня, 19:25

Авторы шаржа взяли за основу картину итальянского художника Гвидо Рени.

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Луценко и Холодницкий вдохновили на творчество УНИАН
Центр противодействия коррупции изобразил конфликт между генеральным прокурором Юрием Луценко и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким в библейском мотиве картины художника Гвидо Рени.

На странице организации в Facebook Луценко изобразили святым Иосифом, а Холодницкого – младенцем Иисусом.

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Фото: Facebook/Центр противодействия коррупции

В такой интерпретации авторы продемонстрировали конфликт после дисциплинарных жалоб на Холодницкого со стороны Генпрокуратуры в деле, которое ГПУ расследует совместно с НАБУ.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия решила по результатам расследования не увольнять главу САП с должности, а ограничиться выговором. На заседании активисты кричали Холодницкому "Позор!"

Напомним, представители посольства США недвусмысленно и прозрачно намекнули, что властям Украины необходимо добиться увольнения высокопоставленного сотрудника прокуратуры, подразумевая главу САП Назара Холодницкого.

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Теги:  
Юрий Луценко, Назар Холодницкий, прокуратура, конфликт
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