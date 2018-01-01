"Конфликт" с "Укроборонпромом". "Антонов" сделал неожиданное заявление

Хакеры, скорее всего, взломали серверы "Антонова", сообщили в "Укроборонпроме".

"Антонов" заявляет о взломе своего сайта фото: unn.com.ua

Хакеры, скорее всего, взломали серверы, на которых были размещены сайт и электронная почта "Антонова", сообщили ТСН в "Укроборонпроме".

"Сегодня, 19 апреля, сайт ГП" Антонов "в очередной раз был атакован хакерами, о чем официально сообщила пресс-служба предприятия. В связи с этим просим представителей СМИ быть осторожными и не идти на поводу у злоумышленников, которые целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие в области авиастроения", — говорится на странице "Укроборонпрома" в Facebook.

На данный момент сайт "Антонова" не работает. На странице предприятия в Facebook пресс-служба "Антонова" подтвердила, что сайт взломали хакеры.

"С 19 апреля 2018 года корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта antonov.com начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание!", — сказано в сообщении.

Напомним, 17 января 2018 года на официальном портале "Антонова" опубликовали "письмо", в котором обвинили Кабинет министров в препятствовании работе предприятия. Однако позже в пресс-службе предприятия сообщили, что эта информация фальшивая и появилась в результате хакерской атаки на сайт.