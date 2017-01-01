Конфуз и скандал. На Киевщине в горсовете произошел инцидент с гимнами Украины и России

По мнению городский властей, случившееся подстроили их оппоненты.

Заседание Ирпенского горсовета facebook.com/Володимир-Карплюк

28 декабря на сессии Ирпенского городского совета (Киевская область) исполнение гимна Украины было внезапно прервано записью гимна Российской Федерации.

Такое сообщение в Facebook опубликовал ирпенский градоначальник Владимир Карплюк.

"Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России", - написал он.

По мнению чиновника, флешку с гимном специальной заменили оппоненты городской власти, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию в горсовете.

Он также добавил, что гимн Украины был исполнен без музыкального сопровождения (а-капелла), и заявил о том, что инцидент будет просить расследовать СБУ.

"Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист"", - подытожил Карплюк.

Напомним, ранее пользователей сети покорил гимн ОУН, исполненный курсантами на киевском вокзале.