Конфуз и скандал. На Киевщине в горсовете произошел инцидент с гимнами Украины и России

По мнению городский властей, случившееся подстроили их оппоненты.
Такое сообщение в Facebook опубликовал ирпенский градоначальник Владимир Карплюк.
"Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России", - написал он.
По мнению чиновника, флешку с гимном специальной заменили оппоненты городской власти, чтобы спровоцировать конфликтную ситуацию в горсовете.
Он также добавил, что гимн Украины был исполнен без музыкального сопровождения (а-капелла), и заявил о том, что инцидент будет просить расследовать СБУ.
"Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист"", - подытожил Карплюк.
Напомним, ранее пользователей сети покорил гимн ОУН, исполненный курсантами на киевском вокзале.