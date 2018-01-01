Конфуз в центре Киева. На ситилайте перепутали имена известных украинцев: фото

Фамилии в подписи к портретам выдающихся деятелей не соответствуют изображению.
При этом фамилии в подписи к портретам выдающихся деятелей не соответствуют изображению сообщил пользователь Twitter "Славик Полотенце".
"Серьезно, говорят, это прямо сейчас на Пушкинской висит", — пишет блогер.
На фото слева направо на портретах изображены Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Иван Сирко, Григорий Сковорода. Вместо этого они подписаны как Иван Грушевский, Симон Петлюра, Евгений Коновалец и Номан Челебиджихан.
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