Конфуз в центре Киева. На ситилайте перепутали имена известных украинцев: фото

Фамилии в подписи к портретам выдающихся деятелей не соответствуют изображению.

На ситилайте перепутали имена известных украинцев @slavapolotence

центре Киева на ситилайте вывесили плакат, на котором перепутали имена известных исторических персоналий.

При этом фамилии в подписи к портретам выдающихся деятелей не соответствуют изображению сообщил пользователь Twitter "Славик Полотенце".

"Серьезно, говорят, это прямо сейчас на Пушкинской висит", — пишет блогер.

На фото слева направо на портретах изображены Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Иван Сирко, Григорий Сковорода. Вместо этого они подписаны как Иван Грушевский, Симон Петлюра, Евгений Коновалец и Номан Челебиджихан.

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