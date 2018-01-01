Конструкторы разрабатывают новую БМП для украинской армии, опубликованы фото

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1 / 3 Для ВСУ разрабатывают новую боевую машину пехоты БПМ-У (@KabminUA)

Главным боевым заданием новой машины будет транспортировка и огневая поддержка сухопутных подразделений.

В Харькове конструкторы местного бронетанкового завода приступили к разработке новой боевой машины пехоты БПМ-У.

"Сейчас "Харьковское конструкторское бюро им. А. Морозова" разрабатывает боевую машину пехоты БМП-У, которая заменит БМП-1 и БМП-2. Ее главным боевым заданием будет транспортировка и огневая поддержка сухопутных подразделений", — говорится в сообщении на странице Facebook пресс-службы Кабинета министров Украины.

По расчетам конструкторов уровень защиты БМП-В будет на 10-12% выше БТР-4. Прогнозируется, что первый опытный образец машины выпустят уже в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-У поступит на вооружение украинской армии.

Напомним, ранее в Украине провели испытания супер-БТР, созданного по стандартам НАТО.

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