Контрафактное оборудование могло вызвать катастрофу на ЮУАЭС

Служба безопасности Украины вовремя пресекла преступную деятельность ряда должностных лиц госпредприятия.

Принимаются неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования Открытые источники

Служба безопасности Украины заблокировала использование некачественного контрабандного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии "Южно-Украинская АЭС". Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасности функционирования атомной электростанции", - сказано в нем.

Офицерами службы безопасности во время досудебного расследования был задокументирован факт правонарушения - поставки и установки для дальнейшего использования силового кабеля электропитания, которые не соответствует требованиям действующих норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности.

По материалам СБУ, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и руководство АЭС принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.

СБУ совместно с Национальной полицией реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

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Ранее на Хмельницкой атомной электростанции,которая расположена в городе Нетешин Хмельницкой области, отключили от энергосети второй энергоблок для устранения неполадок. Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода СУЗ — системы управления и защиты ядерного реактора.

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