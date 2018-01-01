Контроль за скоростью: стало известно, когда могут вернуть радары на украинские дороги

Вопрос контроля скорости на автодорогах отложили.

В Украине могут вернуть радары на дороги drivernotes.net

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна , радары для измерения скорости могут вернуться на автодороги Украины не раньше осени.

Лишь через месяц запланировано совещание чиновников, на котором должны быть согласованы новые нормы контроля за скоростью. И только после этого водителей будут останавливать за превышение скорости, сообщает ТСН.

Отметим, что ранее после нескольких смертельных ДТП чиновники заявляли, что начинается тотальный контроль транспортных средств, а с 27 июля обязательно будут измерять и скорость. Однако вопрос решили отложить.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП с человеческими жертвами - в общей сложности четыре громких ДТП унесли жизни 21 украинца.

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