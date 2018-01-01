Контрразведка СБУ предупредила теракт в Харькове - под угрозой был памятник воинам УПА (фото, видео)

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины при участии и руководстве прокуратуры предупредили в Харькове заказанный спецслужбами России террористический акт.

Как сообщает пресс-центр СБУ, российские спецслужбы для совершения терактов планировали использовать членой так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".



"С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания. Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ смогли изловить террористу на горячем - при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе обыска жилища подозреваемой правоохранители изъяли символику террористических организаций "Л/ДНР".

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.



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