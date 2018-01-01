Контрснайперская борьба. В разведке назвали потери боевиков на Донбассе за сутки

В пятницу на востоке нашей страны террористы десятки раз открывали огонь.

В пятницу на Донбассе, по данным разведки, уничтожены два боевика Reuters

В пятницу, 6 июля, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 30 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь по позициям украинских воинов, в частности, один раз били из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Защитники Украины неуклонно соблюдают перемирие и не поддаются на провокации противника, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

В районе Красногоровки Донецкой области в результате снайперского огня врага один воин получил ранение, по данным разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы были уничтожены два боевика.

"Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении — 12 раз российские оккупанты пытались заставить силы ООС открыть огонь в ответ", — отмечается в сообщении.

Террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе Богдановки, Водяного, Лебединского, противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета обстреляли защитников Широкино.

В пятницу на Донбассе, по данным разведки, уничтожены два боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два командно-наблюдательных пункта противника.

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