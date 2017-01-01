Вслед за корью ждем другую атаку. Комаровский спрогнозировал вспышку дифтерии

В скором времени дифтерия может атаковать украинцев.

Об этом заявил врач-педиатр Евгений Комаровский на собственной странице на YouTube.

В ролике, который уже набрал 138 тысяч просмотров, врач прогнозирует, что в скором времени дифтерия может атаковать украинцев.

Педиатр призвал граждан вакцинироваться от кори и напомнил, что год назад предупреждал о ее вспышке.

По его словам, дифтерия намного опаснее кори, так как не всегда помогают даже три прививки подряд.

"Корь — это разминка, это цветочки. Будет хуже, и корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике, а вот тортик — это дифтерия. И с ней все не так просто. Потому что корь – вы однократно привились, и у вас есть на 80-85% защитные антитела. С дифтерией надо привиться минимум три раза подряд, потом еще раз через год, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. Поэтому с дифтерией так быстро создать иммунитет у всех не получится", — говорит Комаровский.

Врач рассказал, что "дифтерия — это не один на тысячу умирает". По его словам, при дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира все равно смертность 10-15%.

"С сывороткой в стране — напряженка. Дифтерия придет обязательно, это не корь, это гораздо хуже, гораздо опаснее", — отметил Комаровский.

Напомним, в Киеве с начала 2018 года по состоянию на утро вторника, 16 января, корью заболели 92 человека, среди инфицированных 68 детей.