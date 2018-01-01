"Космическая цена: морковь – по 28 грн/кг": почему взлетела стоимость овощей борщевого набора. Видео

Зато в Украине урожай персиков, слив и винограда.

Взлетели в цене овощи борщевого набора. Facebook.com

Из-за затянувшихся дождей и аномальной жары выросли в цене овощи борщевого набора. Как выяснили журналисты, большинство овощных культур просто гниют на полях и огородах.

Так, к примеру, помидоры в середине лета стоят 25 грн/кг, свекла – по 15 грн/кг, капуста – по 13 грн/кг, морковь – до 28 грн/кг (минимально – 20 грн/кг). К слову, именно из-за моркови так стремительно подорожал борщевой набор: этот овощ в Украине не уродил, отсюда и "космические цены". Кроме того, как минимум вдвое подорожали огурцы.

И улучшения ситуации не предвидится. "Не прогнозируем ничего хорошего", – говорят о ценах на овощи нового урожая продавцы на рынках.

Зато в Украине урожай персиков, слив и винограда.

Напомним, по данным Госстата, за первые пять месяцев этого года фрукты в Украине подорожали на 15,7%, а овощи — на 20,9%.

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