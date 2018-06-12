"Козлы, п*дары". Сеть "взорвалась" негодованием из-за рекламы ЧМ-2018 в Киеве

Чемпионат еще не стартовал, но уже вызывает ярые интернет-баталии.

В Шевченковском районе столицы Украины установили лайтбокс, рекламирующий мировое футбольное первенство в России и его трансляции на украинском ТВ.

Соответствующее сообщение и фотоснимок опубликовал ветеран АТО Евгений Терехов, известный под псевдонимом "Титановый Джексон", на своей странице в соцсети Facebook.

"Мда ... Добавить больше ничего... 12.06.18 г. Киев ... P.S. Для тех, кто не знает, - информирую! У нас война с Россией!" – написал он.

По словам Терехова, лайтбокс установлен на улице Дмитриевская.

"Це ж.па. Цирк – это, собственно, то слово, которое подходит нашей власти и неуважаемому президенту", − с явным негодованием написала Ирина Дорофеева. "Сепарский Киев!", − возмутился Олег Мороз. "Ну, козлы! Нет слов",− написала Любовь Клименко. "Всю жизнь насилуют "русским миром", − возмутилась Галина Мельник. "П*дары", − кратко и матерно прокомментировал пользователь Александр Малышенко.

Напомним, ранее стало известно о том, какой украинский канал будет транслировать матчи ЧМ-2018.

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