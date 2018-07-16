"Красные линии". Аваков раскрыл свою стратегию деоккупации Донбасса

Данное выступление по поводу военного конфликта на Донбассе стало уже третьим для главы МВД за последнее время.

Арсен Аваков УНИАН

Свои теоретические выкладки чиновник сформулировал в статье, опубликованной на интернет-портале "УП".

"Красными линиями" Аваков именует принципиальные вопросы, компромисс по которым для украинских властей никак невозможен. По мнению главы МВД, не может обсуждаться проблема изменения госустройства Украины.

"Нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству. Конституция четко определяет, что "Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна", — написал Аваков.

Второй "красной линией" для Украины является вопрос контроля над границами. Как считает Аваков, ее контролем должны заниматься исключительно украинские пограничники. Военные же из миротворческого корпуса ООН могут выступать исключительно наблюдателями и гарантами от возможных военных провокаций со стороны боевиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Арсен Аваков анонсировал проведение полицейской операции на Донбассе и подсчитал количество боевиков в зоне конфликта.

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