Кравчук рассказал о покушении на Януковича накануне Майдана

Экс-президент сообщил о таинственном телефонном звонке.

Кравчук убежден, что спас жизнь Януковичу Фото: телеканал Прямой

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал , как ему удалось предотвратить вероятное покушение на экс-главу государства Виктора Януковича, которое готовилось перед трагическими событиями Революции достоинства.

"Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, и автор телефонного звонка сказал мне, что готовится убийство Януковича. Что где-то была создана так называемая "группа Чаушеску", и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время поступили с президентом Румынии Николае Чаушеску", - рассказал Кравчук в интервью интернет-газете Страна.

Экс-президент пытался узнать у анонимного собеседника, откуда у него такая информация и как он узнал номер его личного телефона, однако конкретного ответа на вопрос не получил.

Кравчук рассказал, что попытался сообщить о таинственном звонке Януковичу, однако не смог дозвониться. Затем он связался с Андреем Клюевым, который тогда был главой администрации президента Украины и сообщил о фактах, которыми владел. Как отметил первый президент Украины, "передать информацию тем людям, которые могут ею правильно распорядиться" было на тот момент самым главным.

"Сказать, что я 100 процентов поверил или что на 100 процентов не поверил, нельзя. Я знаю, что существуют различные варианты отстранения от власти человека, или вообще устранения нежелательных лиц всяческими способами. И ситуация была такая, что никто не знал, что будет дальше, и что возможны были разные сценарии", — заключил он.

Напомним, ранее Кравчук назвал Донбасс "раковой опухолью", которую нужно "отрезать".

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