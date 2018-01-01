Кравчук высказался против участия Кучмы в минском процессе

Экс-президент заявил, что мирные договоренности в Минске не действуют.

Леонид Кравчук заявил, что его преемник не должен представлять Украину в Минске. "РИА Новости Украина"

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал исключить своего преемника Леонида Кучму из переговорного процесса в Минске.

В интервью "Обозревателю" он заявил, что минский процесс стране необходим, но в данном формате мирные переговоры являются недееспособными.

"Я считаю, раз он не действует, то его надо наполнить другими силами. Например, там должно быть не 3 страны, а 12 стран. Это первое. Второе – там не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий, а только государственные поручения. При всем уважении к Леониду Даниловичу, он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел", - сказал Кравчук.

По словам экс-главы государства, принятые ранее в Минске документы не имеют юридической силы. Он убежден, что данный формат необходимо трансформировать в более авторитетную структуру, которая бы принимала безапелляционные для всех сторон конфликта решения.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что Российская Федерация своими преступными действиями перечеркнула Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с нашей страной.